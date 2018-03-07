Червиченко: "Манчини - разрекламированная фигура"

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Червиченко: "Манчини - разрекламированная фигура"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко критически оценил работу итальянского тренера Роберто Манчини в питерском "Зените".

"Я, конечно, не такой специалист, чтобы критиковать Манчини, но на мой взгляд, уровень его работы в "Зените" намного ниже, чем его пиар. Фигура разрекламированная, но при этом "Зенит" за последние лет пять, наверное, играет хуже всего. При том, что приобретены отличные футболисты. Я думаю, в начале сезона они еще играли на старом багаже своих прежних команд, поэтому всех обыгрывали. А дальше работа Манчини их стала губить и губить", - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

Напомним, Шатов рассказал о своих отношениях с Манчини. | soccernews.ru

 

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