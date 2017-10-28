Червиченко: "Можно уже сейчас говорить, что "Спартак" выиграет Кубок России"
Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко не сомневается, что "красно-белые" в этом сезоне выиграют Кубок России.
"Можно уже сейчас говорить о том, что "Спартак" выиграет Кубок России. Их состав и, в частности, набор футболистов в атакующей линии гораздо сильнее, чем составы соперников. Если подопечные Массимо Карреры каким-то образом умудрятся упустить этот трофей, то только из-за своих ошибок" - сказал Червиченко.
Напомним, что в четвертьфинале Кубка России "Спартак" сыграет с "Крыльями Советов".
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