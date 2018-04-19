Червиченко: "Насколько Каррера хорош - это спорный вопрос"

Теги спартак москвамассимо каррерадмитрий парфенов

Червиченко: "Насколько Каррера хорош - это спорный вопрос"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко усомнился в квалификации главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры.

"Спорный вопрос - насколько Каррера хорош. При нем "Спартак" выглядит неплохо. Я, например, не уверен, что Каррера лучше Парфенова, который вчера его обыграл. Парфенов - свой, "спартаковский". Если бы я выбирал, то выбрал бы Дмитрия. С другой стороны, при Каррере "Спартак" идет на втором месте в РФПЛ, и худший результат для них может быть третье место. Второе-третье место и полуфинал Кубка, возможно, не самый лучший результат для "Спартака". Но любая другая команда, кроме ЦСКА и "Зенита", была бы довольна подобным исходом сезона", - цитирует Червиченко sport24.ru.

Напомним, Червиченко больше не верит в чемпионские перспективы "Спартака". | soccernews.ru

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