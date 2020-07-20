Червиченко назвал Федуна обиженным ребенком

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Червиченко назвал Федуна обиженным ребенком

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу поведения владельца "красно-белых" Леонида Федуна, который после поражения в матче Кубка России с "Зенитом" (1:2) назвал петербургский клуб "дутым чемпионом".

"Был ли это жест отчаяния? Это больше даже на истеричность похоже. Ну как представитель команды, которая отстала практически в два раза от победителя, может назвать чемпиона дутым? Разница почти в 30 очков. Это похоже на обиженного ребенка, у которого в песочнице что-то отобрали. Чемпион нормальный, а кто там дутый - я не знаю.

Баннер болельщиков "Зенита"? Конечно, не сразу все поймут. Я только потом понял, о чем речь. Творчество на трибунах у всех есть. Я не думаю, что «Спартак» в этом плане отстает от "Зенита". Они тоже любят что-нибудь такое забористое нарисовать или написать. Я отношусь к этому немного по-другому, нежели все: я считаю, что это элементы шоу, подогревающие интерес к футболу, как и пикирование фразами между сторонами. Я отношусь к этому с улыбкой, как к "развлекухе": до футбола и после футбола", - цитирует Червиченко Sport24.

Отметим, "Спартак" выбыл из турнира и по итогам текущего сезона не попал в еврокубки.

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