Червиченко назвал идеального кандидата на пост главного тренера "Краснодара"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко назвал идеального кандидата на пост нового главного тренера "Краснодара".

"Я бы любыми путями забрал бы Бердыева из "Рубина". Качества и силу тренера я знаю и все знают - как он побеждал на пути в Лигу Чемпионов и какие команды побеждал. Более фундаментального тренера у нас нет. Конечно, как и у каждого тренера, есть взлеты и падения. В этом году, наверное, он пока не смог собрать команду такой, какой она была при нем раньше. Но это кропотливый труд.

"Краснодар" - на сегодняшний день лидер по возможностям и думаю, он может заполучить любого тренера, которого захочет. Я думаю, Галицкий сейчас может сделать предложение любому тренеру, от которого тот не сможет отказаться. Если бы я располагал такими возможностями как Галицкий, то сосредоточился бы на приглашении Бердыева", - цитирует Червиченко sport24.ru.

Напомним, Смолов прокомментировал увольнение Шалимова. | soccernews.ru