Червиченко назвал идеального кандидата на пост главного тренера "Краснодара"

Теги краснодаркурбан бердыев

Червиченко назвал идеального кандидата на пост главного тренера "Краснодара"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко назвал идеального кандидата на пост нового главного тренера "Краснодара".

"Я бы любыми путями забрал бы Бердыева из "Рубина". Качества и силу тренера я знаю и все знают - как он побеждал на пути в Лигу Чемпионов и какие команды побеждал. Более фундаментального тренера у нас нет. Конечно, как и у каждого тренера, есть взлеты и падения. В этом году, наверное, он пока не смог собрать команду такой, какой она была при нем раньше. Но это кропотливый труд.

"Краснодар" - на сегодняшний день лидер по возможностям и думаю, он может заполучить любого тренера, которого захочет. Я думаю, Галицкий сейчас может сделать предложение любому тренеру, от которого тот не сможет отказаться. Если бы я располагал такими возможностями как Галицкий, то сосредоточился бы на приглашении Бердыева", - цитирует Червиченко sport24.ru.

Напомним, Смолов прокомментировал увольнение Шалимова. | soccernews.ru

комментарии
Рин

У Бердыева и Краснодара разная философия игры нет?

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов