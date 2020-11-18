Червиченко назвал перечень требований Сычеву, которая обвинял его в угрозах

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко сообщил, что он отправил претензию экс-форварду московского Дмитрию Сычеву. Ранее футболист заявил, что Червиченко угрожал ему переломать ноги битой, если он не подпишет новый контракт с "красно-белыми".

"В первом же выпуске подкаста принести публичные извинения - первое. Второе - признать, что высказывания были ошибочными, этого не было и он все выдумал. Третье - выплатить моральный ущерб, деньги в размере 100 тысяч рублей будут переведены в центр реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Меня не устраивает то, что фрагмент убран из выпуска. То, что он убрал фрагмент, ничего не значит — вся страна говорит о том, что я с битой бегаю и луплю футболистов", - приводит слова Червиченко "Рейтинг букмекеров".

Напомним, что Сычев присоединился к "Спартаку" в январе 2002 года, однако из-за конфликта с руководством он покинул клуб в августе 2002 года.

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