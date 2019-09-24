Червиченко назвал причины неудач "Спартака"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, что думает о результатах московского клуба в чемпионате России. Об этом сообщают "Известия".



"Причины неудач "Спартака" в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единственная удачная находка - Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется - это просто не его команда.

Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам? Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше", - сказал Червиченко.

"Спартак" после 10 туров РПЛ занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, от лидирующего "Зенита" клуб отстает на 9 баллов.

25 сентября красно-белые сыграют с КАМАЗом в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало встречи - в 18:30 (мск)

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