Червиченко назвал причины неудач "Спартака"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, что думает о результатах московского клуба в чемпионате России. Об этом сообщают "Известия".
"Причины неудач "Спартака" в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единственная удачная находка - Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется - это просто не его команда.
Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам? Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше", - сказал Червиченко.
"Спартак" после 10 туров РПЛ занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, от лидирующего "Зенита" клуб отстает на 9 баллов.
25 сентября красно-белые сыграют с КАМАЗом в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало встречи - в 18:30 (мск)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4