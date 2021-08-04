Червиченко назвал причины поражения "Спартака" в матче с "Бенфикой"

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Червиченко назвал причины поражения "Спартака" в матче с "Бенфикой"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о поражении московского клуба в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов с португальской "Бенфикой" (0:2).

"Ожидал, что "Спартак" выступит лучше, более по-боевому. Я вообще ожидал, что они выиграют. Но что они проиграют, да еще так: при двух не назначенных пенальти, было трудно ожидать. "Бенфика" была сильнее по всем показателям. Преимущество было очевидное, это немного удручает. У меня два объяснения, что происходит со "Спартаком". Во-первых, перегорели эмоционально и, может, потратили физические силы на никому ненужный кубок. Одержали в нем победу, вышли на кураже, но на этот матч эмоций не хватило. Во-вторых, я не понимаю стартовый состав, который выпустил Руй Витория. У меня много вопросов. Умяров, Бакаев против "Бенфики" в стартовом составе. Как-то очень рисково, дерзко, но рисково", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

Победу "Бенфике" принесли голы во втором тайме Рафы Силвы и Жилберто. Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.

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