Червиченко назвал Смолова пешеходом

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко критически оценил игру форварда сборной России Федора Смолова в двух матчах Чемпионата Мира.

"Я не пойму, зачем тренер вновь выпустил Смолова. Уже во второй раз при нем на поле у сборной России ломается игра. До выхода Смолова играли практически идеально, а потом появился один пешеход. К счастью, испортить плоды работы команды он не смог", - цитирует Червиченко rusfootball.info.

Напомним, Самедов рассказал, как Россия сдержала Салаха. | soccernews.ru