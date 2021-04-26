Червиченко назвал трёх вратарей, которые должны поехать на Евро-2020 в составе сборной России

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Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о том, кто из российских голкиперов должен попасть в заявку национальной сборной для участия в финальном турнире Евро-2020.

"Считаю, что Акинфеев нужен сборной. Да и Гильерме заслуживает вызова. Шунин - это худший выбор для последних матчей. Максименко тоже лучше Шунина, но тот хотя бы был оторван на молодёжку... Акинфеев, Гильерме и Максименко - именно такая тройка должна ехать на Евро", - сказал Червиченко.

Напомним, что сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Также стоит отметить, что Игорь Акинфеев уже завершил карьеру в национальной команде, а Александр Максименко в неё пока не вызывался.

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