Червиченко не исключил возвращение Карпина в "Спартак"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко не исключил возвращение главного тренера "Ростова" Валерия Карпина в стан "красно-белых".

"У Карпина было довольно оригинальное расставание с руководством "Спартака". С другой стороны, он многому научился и переформатировался, став зрелым как тренер. Карпин доказывает это работой: его команда, обладая одним из самых низких бюджетов в РПЛ, делит второе место. Карпин понимает, как строить команду. Почему бы и не возглавить "Спартак"? Болельщики его любили.

Возможное приглашение Карпина - примерно такая же история, как с Черчесовым: может и получиться, а может и быть совсем плохо. В "Спартаке" либо пан, либо пропал. Если Карпин умудряется с "Ростовом" идти так высоко и показывать хорошую игру, то со "Спартаком" он обязан побеждать. В противном случае будет очень много вопросов. Ответственность может лежать и на руководстве, но спрашивать в первую очередь будут с тренера. Но игру "Ростова" ведь выстраивает не только Карпин, но и команда менеджеров. Если он перейдет в "Спартак" со всеми - это одна ситуация, если один - другая", - цитирует Червиченко Чемпионат.

Напомним, "Спартак" контактирует с Карпиным. | soccernews.ru