Червиченко: "Не вижу радужных перспектив для "Спартака" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил перспективы "красно-белых" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Здорово, что "Спартак" смог отобрать очки у "Ливерпуля" в домашнем матче. Сыграть вничью с грандом английского футбола, ещё и находящимся в очень неплохой форме дорогого стоит. Результат с уверенностью можно назвать положительным для "Спартака". Но, к сожалению, я не вижу радужных перспектив для "Спартака" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Впереди у "красно-белых" два матча с "Севильей", которая, уверен, без особых проблем заберёт по три очка и дома, и на выезде. Испанцы не станут прощать то, что простили англичане. Да и не может "Спартаку" везти вечно. Думаю, подопечные Карреры могут рассчитывать на положительный результат в противостоянии с "Севильей" только в том случае, если пойдёт дождь или снег, поле станет мокрым и вязким, и соперник не сможет выдерживать быстрый темп игры" - сказал Червиченко.

Напомним, что в двух турах Лиги Чемпионов "Спартак" набрал 2 очка, сыграв вничью с "Марибором" и "Ливерпулем".

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