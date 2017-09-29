Червиченко: "Не вижу радужных перспектив для "Спартака" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов"

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Червиченко: "Не вижу радужных перспектив для "Спартака" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил перспективы "красно-белых" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Здорово, что "Спартак" смог отобрать очки у "Ливерпуля" в домашнем матче. Сыграть вничью с грандом английского футбола, ещё и находящимся в очень неплохой форме дорогого стоит. Результат с уверенностью можно назвать положительным для "Спартака". Но, к сожалению, я не вижу радужных перспектив для "Спартака" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Впереди у "красно-белых" два матча с "Севильей", которая, уверен, без особых проблем заберёт по три очка и дома, и на выезде. Испанцы не станут прощать то, что простили англичане. Да и не может "Спартаку" везти вечно. Думаю, подопечные Карреры могут рассчитывать на положительный результат в противостоянии с "Севильей" только в том случае, если пойдёт дождь или снег, поле станет мокрым и вязким, и соперник не сможет выдерживать быстрый темп игры" - сказал Червиченко.

Напомним, что в двух турах Лиги Чемпионов "Спартак" набрал 2 очка, сыграв вничью с "Марибором" и "Ливерпулем".

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комментарии
Евгений

Хочу выразить ГЛУБОКОЕ удовлетворение тем, что мы с вами наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно "мужественная" игра Спартака. Итогом этого "мужества" стало всего ТРИ удара в створ ворот Ливерпуля за всю игру! Для Спартака это оказалось очень много, а для Ливерпуля в их ворота - МИЗЕР, по футбольным меркам Лиги чемпионов. Один голевой момент со штрафного, с большой ошибкой вратаря, который помог Спартаку забить, за счёт того, что неумело выставил стенку и сместился в другую строну, оголив голевую дыру в своих воротах, и два удара, курам НАСМЕХ, которые не представляли никакой опасности для ворот Ливерпуля. Спартак установил АНТИРЕКОРД своего результативного футбола и продемонстрировал всем умение водить АВТОБУС перед своей штрафной! А игроки Ливерпуля установили рекорд РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ моментов у ворот Спартака! И дело здесь даже не в автобусе Спартака перед воротами, а дело в потере МЕТКОСТИ Ливерпулем. Должно было шесть ЗАЛЕТЕТЬ в ворота Спартака, при БЕЗОБРАЗНОЙ игре защиты, а забили всего один в мастерской контратаке. В этом матче Спартак чудесным образом, ОТСКОЧИЛ. Спартаку КРУПНО и несказанно повезло в этом матче! Забей Ливерпуль свои моменты, хотя бы шесть из 24-Х созданных и все ЗАБЫЛИ бы о "мужестве" Спартака и его защитном автобусе! Плевались бы налево и направо от такой безобразной игры защиты Спартака, а так, вроде бы, "достойно" и "мужественно" сыграли на ничью, потому что на большее Спартак НЕ СПОСОБЕН наиграть. Это предел их футбольных возможностей! Спартак на НИЧЬЮ тоже не наиграл. Это не Спартак отстоял ничью, а Ливерпуль ПОДАРИЛ Спартаку ничью и ПРЕПОДНЁС её им на блюдечке с голубой каёмочкой, с хлебом солью ПРЕПОДНЁС и бросил её в ноги Спартаку, в знак своего УДИВИТЕЛЬНОГО расточительного гостеприимства! С такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой у Спартака ШАНСОВ НЕТ в ЛЧ, а что есть??? А есть ПРИЗРАЧНЫЕ шансы на третье МЕСТО и то за него ещё предстоит Спартаку ПОБОРОТЬСЯ!!!

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