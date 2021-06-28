Червиченко - о Черчесове: "Он подумал, что может ссать на всех сверху"
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко указал на изменения, которые произошли с наставником сборной России Станиславом Черчесовым после успешного выступления команды на ЧМ-2018.
"После 2018 года случилась переоценка реальных событий на эмоциональном фоне. Черчесов улетел в небо, и никто его не одёрнул за ногу. Но это всё были авансы, а Черчесов подумал, что теперь он рядом с богом, может сидеть на облаке и ссать на всех сверху", - считает Червиченко.
На домашнем ЧМ-2018 россияне впервые в своей истории добрались до 1/4 финала, где в серии пенальти уступили Хорватии.
С Евро-2020 сборная вылетела по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
Не пропустите: Широков высказался о будущем Черчесова в сборной России. | http://soccernews.ru
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