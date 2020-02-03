Червиченко - о поддержке Семаком Кокорина: "Бряканье языком ему ещё обязательно припомнят"

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Червиченко - о поддержке Семаком Кокорина: "Бряканье языком ему ещё обязательно припомнят"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о ситуации вокруг форварда "Зенита" Александра Кокорина и поддержке футболиста со стороны главного тренера "сине-бело-голубых" Сергея Семака.

"Конечно, может Семак хлопнуть дверью. Но я не думаю, что это станет большой проблемой для "Зенита". Мне кажется, что Сергей - ещё не такой тренер, чтобы хлопать дверью. Он точно не такая звезда, какой является для Испании Зидан. Семак - не запредельный уровень даже для России. Заменить его точно не составит для "Зенита" большой проблемы. Тем более, если тренер начал так много публично рассуждать. Поймите, нанятый человек сегодня работает, а завтра ему показали на дверь и "до свидания".

Разбираться с игроком - это всё-таки дело хозяев, начальства. Раз сказали так, значит ты, тренер, сиди дальше и занимайся своей работой. Моё мнение: вот это бряканье языком Семаку ещё обязательно припомнят. С другой стороны, ситуация совершенно идиотская, потому что если "Зенит" не сможет выиграть чемпионат, то тренер сможет кричать, что это случилось по той причине, что не оставили Кокорина. А вот если выиграет "Зенит", то скажут: видишь, и без Кокорина хорошо справились, чего ты возмущался? Ситуация абсурдная, дурная", - сказал Червиченко.

Напомним, что зимой "Зенит" смог заявить Кокорина для участия в официальных матчах, однако во время первого сбора было объявлено об уходе нападающего в "Сочи" на правах аренды.

Семак публично заявил, что рассчитывает на игрока, продолжая использовать его как в тренировочном процессе, так и в контрольных играх. В итоге клуб отправил скандального футболиста в дубль. Не исключено, что в скором времени стороны расторгнут контракт.

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