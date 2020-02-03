Червиченко - о поддержке Семаком Кокорина: "Бряканье языком ему ещё обязательно припомнят"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о ситуации вокруг форварда "Зенита" Александра Кокорина и поддержке футболиста со стороны главного тренера "сине-бело-голубых" Сергея Семака.
"Конечно, может Семак хлопнуть дверью. Но я не думаю, что это станет большой проблемой для "Зенита". Мне кажется, что Сергей - ещё не такой тренер, чтобы хлопать дверью. Он точно не такая звезда, какой является для Испании Зидан. Семак - не запредельный уровень даже для России. Заменить его точно не составит для "Зенита" большой проблемы. Тем более, если тренер начал так много публично рассуждать. Поймите, нанятый человек сегодня работает, а завтра ему показали на дверь и "до свидания".
Разбираться с игроком - это всё-таки дело хозяев, начальства. Раз сказали так, значит ты, тренер, сиди дальше и занимайся своей работой. Моё мнение: вот это бряканье языком Семаку ещё обязательно припомнят. С другой стороны, ситуация совершенно идиотская, потому что если "Зенит" не сможет выиграть чемпионат, то тренер сможет кричать, что это случилось по той причине, что не оставили Кокорина. А вот если выиграет "Зенит", то скажут: видишь, и без Кокорина хорошо справились, чего ты возмущался? Ситуация абсурдная, дурная", - сказал Червиченко.
Напомним, что зимой "Зенит" смог заявить Кокорина для участия в официальных матчах, однако во время первого сбора было объявлено об уходе нападающего в "Сочи" на правах аренды.
Семак публично заявил, что рассчитывает на игрока, продолжая использовать его как в тренировочном процессе, так и в контрольных играх. В итоге клуб отправил скандального футболиста в дубль. Не исключено, что в скором времени стороны расторгнут контракт.
Не пропустите: Кокорин раскрыл свою зарплату в "Зените". | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Луис Адриано готов изучить предложения "Зенита" и ЦСКА
-
1
Это′О: "Шатов мог добиться большего и уехать в суперклуб"
-
Моуринью обыграл Гвардиолу с двух ударов! Или почему "Манчестер Сити" стал удобным соперником для "Тоттенхэма"
-
Луис Адриано: "Я не хотел уходить из "Спартака"
-
1
Источник: Виллиан склонен остаться в "Челси", несмотря на интерес "Барселоны"
-
Цорн: "У "Спартака" нет целей в РПЛ на остаток сезона"
-
Влашич: "Чалов может заиграть в "Челси", "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Реале"
-
1
Левандовски - лучший игрок Польши в 2019 году
-
Тошич охарактеризовал тремя словами президента России Путина
-
1
Моуринью в шестой раз победил команду Гвардиолы. Чаще это делал только один тренер
-
2
Хавбек "Галатасарая" отказал "Спартаку"
-
1
Это'О сделал выбор между Месси и Иньестой
-
Игало высказался о переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Червиченко - о поддержке Семаком Кокорина: "Бряканье языком ему ещё обязательно припомнят"
-
1
Лукаку стал рекордсменом Серии А
-
Тошич - о любимом треке Бузовой: "А она что, певица?"
-
1
Кокорин раскрыл свою зарплату в "Зените"
-
Зинченко стал вторым украинцем, заработавшим удаление в матче АПЛ
-
Сетьен прокомментировал победу над "Леванте"
-
"Спартак" вёл переговоры о переходе Соболева без ведома игрока
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15