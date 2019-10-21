Червиченко - о Тедеско: "Спартак" решил выпендриться"

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Червиченко - о Тедеско: "Спартак" решил выпендриться"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил решение московского клуба назначить немца Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

"Пока что Тедеско никаких впечатлений не производит. Может быть, удобно общаться с двумя-тремя людьми на родном языке в московском клубе, но не думаю, что всем остальным получать указания через переводчика очень комфортно. На сегодняшний день все эти специалисты по переводу - абсурд. В первых пяти командах, которые борются за звание чемпиона страны, все тренеры - россияне. И только "Спартак" решил выпендриться и взять иностранца. Может быть, поэтому и не может ничего сделать лучше?" - сказал Червиченко.

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" ровно неделю назад, заключив контракт до 31 мая 2021 года.

"Красно-белые" уже провели один матч под руководством нового тренера и сыграли вничью с "Рубином" (0:0).

Не пропустите: Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении в "Спартак". | http://soccernews.ru
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