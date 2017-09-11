Червиченко: "Объективных предпосылок для того, чтобы "Спартак" прошел "Ливерпуль" и "Севилью", нет"

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Червиченко: "Объективных предпосылок для того, чтобы "Спартак" прошел "Ливерпуль" и "Севилью", нет"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы "красно-белых" в играх группового этапа Лиги Чемпионов против главных конкурентов.

"Ливерпуль" - объективно сильнее. Если разложить команду по частям, то ни на одной позиции там не найдется места игроку "Спартака". Разве что Квинси Промес может сравниться по уровню с кем-то из игроков. "Севилья"? Наши команды более чем в 90% случаев неудачно выступают против испанских команд. Объективных предпосылок для прохода "Севильи" и "Ливерпуля" у "Спартака» нет", - цитирует Червиченко Спорт день за днем.

Напомним, Глушаков близок к продлению контракта со "Спартаком". | soccernews.ru

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