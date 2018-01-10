Червиченко обеспокоен слухами о возможном уходе Промеса из "Спартака"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко обеспокоен слухами о возможном уходе лидера "красно-белых" Квинси Промеса.

"Проблемой являются слухи об уходе ряда футболистов, и в частности главной звезды "Спартака" - Квинси Промеса. Если предложения действительно есть, это может плохо сказаться на команде, поскольку она рискует потерять одного из лидеров. Но даже если игрока не отпустят, он будет мыслями уже где-то в другом клубе, а не в "Спартаке". Таких примеров в мировом футболе масса, и ни к чему хорошему это, как правило, не приводит" - сказал Червиченко.

Напомним, что интерес к 26-летнему Промесу проявляет английский "Эвертон".

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