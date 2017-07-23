Червиченко объяснил неудачный старт "Спартака"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко объяснил неудачный старт "красно-белых" в новом чемпионате.

"Спартак" сейчас абсолютно такой же, как и в прошлом сезоне, но пока нет этого безумного везения и безобразно комфортного судейства. Этих двух моментов не хватает, чтобы побеждать", - приводит слова Червиченко чемпионат.com.

Напомним, Каррера прокомментировал ничью с "Уфой". | soccernews.ru