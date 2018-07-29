Червиченко оценил дебют новичков "Спартака"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил дебют новичков "красно-белых" в стартовом матче РФПЛ против "Оренбурга".

"Что касается новичков, то по Александру Ломовицкому пока не могу ничего сказать. Александр Ташаев мне нравился еще в "Динамо". А что касается Самюэля Жиго, на мой взгляд, французский футбол в принципе - на несколько рангов выше, и он воспользовался ситуацией и забил в дебютной игре. Но по такой погоде сложно делать какие-то глобальные выводы, тяжело отталкиваться от такого соперника. Думаю, рассуждать о том, усилили ли новички "Спартак" можно будет говорить после матчей против "Локомотива", ну и других лидеров российского чемпионата", - цитирует Червиченко Rusfootball.

Напомним, Ломовицкий поделился эмоциями от дебюта в "Спартаке". | soccernews.ru