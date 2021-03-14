Червиченко оценил игру Промеса после возвращения в "Спартак"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес играет все хуже с каждым матчем.

"Промес с каждым матчем выглядит все хуже и хуже. Отдал пару неплохих передач за матч, не более. Он, видимо, не знает, какого размера ворота. Тот же Понсе, вышедший на замену, смотрелся намного полезнее. Пока что, Промес — самый слабый игрок из всей четверки нападающих команды", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

29-летний Промес перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из "Аякса" за 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за "красно-белых" три матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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