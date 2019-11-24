Червиченко оценил итог матча между "Динамо" и "Ростовом"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал победу "Динамо" над "Ростовом" (2:1) в матче 17-го тура РПЛ. Об этом сообщает "Спорт уик-энд".

"Динамо" уже вошел в число активно работающих с судьями. Если раньше в этом отличались "Локомотив", "Спартак" и немного "Зенит", то теперь уже "Динамо" захватило третью строчку в этом рейтинге", - сказал Червиченко.

"Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. "Динамо" с 21 баллами расположился на 7 строчке.

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