Червиченко оценил итог матча между "Динамо" и "Ростовом"

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Червиченко оценил итог матча между "Динамо" и "Ростовом"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал победу "Динамо" над "Ростовом" (2:1) в матче 17-го тура РПЛ. Об этом сообщает "Спорт уик-энд".

"Динамо" уже вошел в число активно работающих с судьями. Если раньше в этом отличались "Локомотив", "Спартак" и немного "Зенит", то теперь уже "Динамо" захватило третью строчку в этом рейтинге", - сказал Червиченко.

"Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. "Динамо" с 21 баллами расположился на 7 строчке.

А еще: "Динамо" обыграло "Ростов" благодаря двум голам с пенальти| http://soccernews.ru
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