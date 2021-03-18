Червиченко оценил шансы "Спартака" на попадание в Лигу Чемпионов

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Червиченко оценил шансы "Спартака" на попадание в Лигу Чемпионов

Фото: твиттер Rusfootball/Автор неизвестен

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о шансах московского клуба попадание в Лигу Чемпионов.

"Проходные матчи закончились. Будут тяжелые игры на выезде с "Ростовом" и "Локомотивом". Они будут определяющие. Чтобы выйти в Лигу Чемпионов, надо еще и ЦСКА обыграть. Пока "Спартак" разрывает команды, которые не очень хорошо готовы. Надо смотреть с теми, кто может атаковать на встречных курсах. "Урал" сегодня не представлял угрозу. И вратарь сегодня как-то совсем слабо сыграл", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

После 23 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре очка. Следующий матч "красно-белые" проведут 4 апреля на выезде с "Ростовом".

Не пропустите: "Спартак" выиграл три матча подряд, забив 13 голов. | http://soccernews.ru
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