Червиченко оценил шансы "Спартака" в предстоящем матче с "Наполи"

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Червиченко оценил шансы "Спартака" в предстоящем матче с "Наполи"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб не сумеет добиться положительного результата в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с итальянским "Наполи".

"Радужных ожиданий никаких. Я думаю, все будет печально. Дай Бог, чтобы не на ноль сыграли и хотя бы гол забили. Насколько сегодня "Зенит" превосходил "Мальме", настолько завтра "Наполи" будет превосходить "Спартак". Конечно, может быть и такая неожиданная победа, как вчера у "Шерифа". Это футбол, всё может быть. "Спартак" может обороняться, а потом в конце плюхнуть и попасть в "девятку".

Я иногда смотрю "Наполи", и не знаю, за счет чего "Спартак" сможет не проиграть. Скорость проигрывает, работа с мячом и взаимосвязи - хуже, настроение тоже не самое лучшее. Стадион чужой, болельщики южные. На мой взгляд, "Спартаку" может помочь чудо или Хоттабыч", - приводит слова Червиченко "Матч ТВ".

Матч "Наполи" - "Спартак" состоится завтра, 30 сентября. Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона". Начало матча - в 19:45 мск.

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