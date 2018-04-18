Червиченко оценил шансы "Спартака" выиграть Кубок России

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Червиченко оценил шансы "Спартака" выиграть Кубок России
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что "красно-белые" обязаны выиграть Кубок России в этом сезоне.

"Честно говоря, "Спартак" стал победителем Кубка России еще на стадии 1/16 финала, когда вылетели все основные конкуренты – "Зенит", ЦСКА и "Локомотив". Если футболисты Карреры не смогут выиграть данный турнир – это будет настоящим позором для команды.

"Спартаку" нужно подойти со всей серьезностью к матчу с "Тосно". Представить, что "Тосно" – это большой английский клуб. В таком случае "Спартак" сможет подготовиться к этой встрече с большей мотивацией, не повторив ошибку с "Уралом" в РФПЛ", – приводят слова Червиченко российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Тосно" состоится сегодня, 18 апреля и начнется в 18:30 мск.

Не пропустите: Последние шаги на пути к трофею: "Спартак" принимает "Тосно" в полуфинале Кубка России. | http://soccernews.ru

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