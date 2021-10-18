Червиченко оценил шансы "Зенита" в предстоящем матче с "Ювентусом"

Теги зенит санкт-петербургювентусандрей червиченко

Червиченко оценил шансы "Зенита" в предстоящем матче с "Ювентусом"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что петербургский "Зенит" может добиться положительного результата в предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".

"У "Зенита" есть все шансы отобрать очки у "Ювентуса". В Туле питерцам просто не повезло. Дай Кангве еще 10 таких ударов, он ни одного не забьет. Туринцам тяжело даются голы, они играют строго на удержание счета. Думаю, "Зенит" заберет очки у "Юве" — три или два, зависит от удачи. Если петербуржцы выиграют, то гарантируют себе минимум третье место в группе, а там, глядишь, и до плей-офф Лиги чемпионов не очень далеко", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

Матч "Зенит" — "Ювентус" состоится в среду, 20 октября, и начнется в 22:00 мск.

После двух туров "Ювентус" шестью очками лидирует в группе Н. "Зенит", набрав три очка, занимает третье место.

Не пропустите: Названы арбитры на матч "Зенит" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тарасов завершил игровую карьеру

Тарасов завершил игровую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов