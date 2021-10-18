Червиченко оценил шансы "Зенита" в предстоящем матче с "Ювентусом"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что петербургский "Зенит" может добиться положительного результата в предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".

"У "Зенита" есть все шансы отобрать очки у "Ювентуса". В Туле питерцам просто не повезло. Дай Кангве еще 10 таких ударов, он ни одного не забьет. Туринцам тяжело даются голы, они играют строго на удержание счета. Думаю, "Зенит" заберет очки у "Юве" — три или два, зависит от удачи. Если петербуржцы выиграют, то гарантируют себе минимум третье место в группе, а там, глядишь, и до плей-офф Лиги чемпионов не очень далеко", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

Матч "Зенит" — "Ювентус" состоится в среду, 20 октября, и начнется в 22:00 мск.

После двух туров "Ювентус" шестью очками лидирует в группе Н. "Зенит", набрав три очка, занимает третье место.

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