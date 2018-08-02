Червиченко оценил уровень игры новичков "Спартака"

Теги спартак москваалександр ташаевсамюэль жиго

Червиченко оценил уровень игры новичков "Спартака"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил уровень игры новичков "красно-белых" - защитника Самюэля Жиго и полузащитника Александра Ташаева.

"Мне нравится игра Ташаева - это неплохое приобретение. Думаю, у него есть шанс по-настоящему раскрыться в составе "красно-белых". А вот Жиго, несмотря на забитый гол, пока является не совсем понятной фигурой. Прежде чем делать выводы, нужно за ним последить, посмотреть, как он сыграется с Джикией и Кутеповым, за которыми - настоящее и будущее "Спартака" на позиции центрального защитника", - цитируют Червиченко Известия.

Напомним, вчера определился соперник "Спартака" по третьему квалификационному раунду ЛЧ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов