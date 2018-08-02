Червиченко оценил уровень игры новичков "Спартака"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил уровень игры новичков "красно-белых" - защитника Самюэля Жиго и полузащитника Александра Ташаева.

"Мне нравится игра Ташаева - это неплохое приобретение. Думаю, у него есть шанс по-настоящему раскрыться в составе "красно-белых". А вот Жиго, несмотря на забитый гол, пока является не совсем понятной фигурой. Прежде чем делать выводы, нужно за ним последить, посмотреть, как он сыграется с Джикией и Кутеповым, за которыми - настоящее и будущее "Спартака" на позиции центрального защитника", - цитируют Червиченко Известия.

Напомним, вчера определился соперник "Спартака" по третьему квалификационному раунду ЛЧ. | soccernews.ru