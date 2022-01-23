Червиченко отреагировал на конфликт Азмуна с "Зенитом"

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Червиченко отреагировал на конфликт Азмуна с "Зенитом"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о конфликте между руководством петербургского "Зенита" и иранским форвардом Сердаром Азмуном, который без разрешения покинул расположение клуба и отправился на подписание контракта с леверкузенским "Байером", нарушив при этом медицинский протокол.

"За полгода до конца контракта Азмун не должен никого уведомлять о переговорах. Да, "Зенит" может испортить отношения с Азмуном под конец, но нужно ли это им? Они не в первый раз упускают ситуацию с игроками. То же самое было с Кокориным, когда его не поставили в известность о переходе в "Сочи". Что касается Азмуна, то в руководстве "Зенита" думали, что они такие великие, дадут лишние 500 тысяч, и Сердар останется. Сейчас же им нужно думать не о разборках с игроком, а кем заменить Азмуна", — приводит слова Червиченко "Чемпионата".

Напомним, что 27-летний Азмун заключил с "Байером" контракт до лета 2027 года. Впрочем, соглашение вступит в силу только через полгода, когда у игрока завершится срок действия контракта с "Зенитом".

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