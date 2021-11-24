Червиченко отреагировал на отказ Спаллетти от рукопожатия с Виторией
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о поступке главного тренера "Наполи" Лучано Спаллетти, который отказался пожать руку наставнику "красно-белых" Рую Витории после окончания матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Спаллетти — колхозник итальянский, просто невоспитанный. Пускай радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Пускай радуется. Ничего страшного не случилось, пускай радуется, если ему это счастье принесет", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
На пресс-конференции Спаллетти заявил, что Витория не поприветствовал его перед матчем, но португальский специалист это опроверг.
Поединок закончился победой российского клуба со счетом 2:1. Благодаря победе "Спартак", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы С. "Наполи" также имеет в активе семь очков, но опустился на второе место из-за результатов личных встреч с "красно-белыми". В первом круге "Спартак" также обыграл "Наполи" - 3:2.
Не пропустите: "Спартак" показал реакцию Витории на отказ Спаллетти от рукопожатия. | http://soccernews.ru
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