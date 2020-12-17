Червиченко отреагировал на решение Тедеско покинуть "Спартак"
Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско своим заявлением о нежелании продлевать контракт с московским клубом стремится получить более выгодные финансовые условия в новом соглашении с "красно-белыми".
"Чем больше я смотрю за Тедеско, тем больше мне кажется, что он слишком продуманный, чтобы делать заявления на эмоциях. Думаю, он играет на повышении ставок, идет ва-банк, чтобы выбить себе лучшие условия контракта. Я очень сильно сомневаюсь, что в эпоху COVID-19 и падения всей экономики, которая напрямую отражается на футболе, кто-то предложит ему хотя бы половину от нынешнего контракта. Понимаете, он грамотно стелет себе соломку — если команда вернется в борьбу за чемпионство, то все будут уговаривать его остаться; будет неудачный результат — он скажет, что доверия не было, контракт заканчивался, и это отразилось на результате", - приводит слова Червиченко Sport24.
Напомним, что контракт 35-летнего Тедеско со "Спартаком" истекает летом 2021 года. В связи с нежеланием специалиста продлевать контракт руководство московского клуба уже приступило к поискам нового наставника.
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