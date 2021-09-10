Червиченко отреагировал на слова Путина о лимите легионеров в РПЛ

Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который ранее критически высказался о возможности отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

"Путин - красавчик! Мы с ним идем одной дорогой. Лимит - это полезно, просто он должен быть логичным и правильным. Кто бы что ни рассказывал, преференции должны отдаваться россиянам. Конечно, не в спортивной, но в обычной жизни есть пример: рынок был населён продуктами, изделиями из Европы до введения санкций. Санкции применили - мы поставили барьер, всё то же самое, только наше. И производство работает, и люди, сельское хозяйство, все свое и не хуже", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Напомним, что сейчас в Российской Премьер-Лиге можно включать в заявку не более восьми иностранцев.

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