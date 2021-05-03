Червиченко отреагировал на вхождение Заремы в совет директоров "Спартака"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал вхождение в совет директоров московского клуба Заремы Салиховой, жены владельца "красно-белых" Леонида Федуна.

"Я так понимаю, теперь это их общие деньги, и она хочет участвовать в их тратах совместно. А может, она хочет найти себя футбольным менеджером. Посмотреть каким-то новым взглядом на все эти вещи. Судя по переписке, которые постоянно публикуются, она активно участвует в жизни и клуба и, наверное, ей это нравится. А вообще, совет директоров — это не всегда про футбол. Она же может работать с финансами или структурой. В этом плане я вообще не вижу проблем", - приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

Напомним, что кроме Салиховой, в совет директоров "Спартак" вошел Юсуф Алекперов, который является сыном главы компании "Лукойл" Вагита Алекперова.

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