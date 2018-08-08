Червиченко: "Отсутствие Самедова в составе "Спартака" связано с какой-то внутриклубной возней"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал решение главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры не включать полузащитника своей команды Александра Самедова в заявку на матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа.

"Я удивлен, что Каррера не включил Самедова в заявку. На Чемпионате Мира он доказал, что он - в отличной форме. Поэтому я думаю, что эта какая-то внутренняя возня, связанная с тем, что на это место хотят еще кого-то подкупить", - цитирует Червиченко Спорт24.

Напомним, Рейнгольд похвалил новичка "Спартака" Жиго. | soccernews.ru