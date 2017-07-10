Червиченко: "Переход Дзюбы в "Спартак" невозможен"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы в стан "красно-белых".

"Не думаю, что это вообще возможно. Есть небольшая вероятность, что Дзюба может перейти в другой клуб, но только не в "Спартак", после всего, что было между ним и клубом. Нельзя еще забывать, что Федун - очень обидчивый человек. Думаю, это всего лишь "утка"...", - цитирует Червиченко Советский спорт.

Напомним, Фурсенко опроверг информацию о возможном уходе Дзюбы в "Спартак". | soccernews.ru