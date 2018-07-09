Червиченко: "Почему не стоит клевать Смолова?"
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал форварда сборной России Федора Смолова за его выступление на Чемпионате Мира.
"Претензия к этому игроку не потому, что он так вальяжно пробил и начал сборной вот так серию пенальти. Претензия к тому, что убивалась на поле вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком. Я в прошлый раз говорил, что он, наверное, играя под номером "10" смотрит на ходящего пешком Лионеля Месси, который также играет под номером "10". Но Смолову бы посмотреть на номера "10" сборной Хорватии Луку Модрича, который перепахал все поле 10 раз.
Если я не ошибаюсь, за весь турнир Смолов лишь раз попал в створ ворот, и то с такого угла, откуда мяч вряд ли бы залетел. А больше чем он отличился: прогулками по полю, регулярными потерями мяча и абсолютно потерянным взглядом. Кто-то говорит, что не стоит его клевать, а почему нет?! Человек наплевательски отнесся ко всей стране, а футболистом он стал именно потому, что страна делала из него футболиста с самого детства. Сейчас ему платят огромные деньги, но его мастерство разнится с его гонорарами в несколько раз", - цитирует Червиченко Rusfootball.info.
Напомним, свои слова критики в адрес Смолова высказал бывший игрок сборной России. | soccernews.ru
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