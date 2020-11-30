Червиченко: "Подаю в суд на Сычева"



Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко сообщил, что экс-форвард "красно-белых" Дмитрий Сычев так и не принес ему извинений, и поэтому дело будет передано суду.

Ранее Дмитрий Сычев в своем подкасте рассказал, что бывшие представители "Спартака" угрожали футболисту "переломать ноги", если тот не продлит контракт.

"Извинений, как известно, он никаких не принес, так что дело будет передано в суд. Досудебную претензию Сычеву вручить не удалось, он где-то спрятался. Мы не знаем его адреса, и это не девяностые, чтобы разбираться другими путями. Сейчас отнесем документы в суд, и там уже через паспортный стол будут его искать и уведомлять. Нам нечего играть в сыщиков. Для этого есть специальные государственные службы", - приводит слова Червиченко Sport24.

Дмитрий Сычев выступал за "Спартак" в 2002 году, и забил 10 мячей в 19 встречах.

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