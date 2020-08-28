Червиченко поделился ожиданиями от матча "Спартака" с тульским "Арсеналом"
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, чего ждет от матча 6-го тура РПЛ между московским клубом и тульским "Арсеналом".
Встреча состоится 29 августа в Москве.
"Красно-белые набрали неплохую форму и сейчас уверенно идут по дистанции. Особенно хорошо им удался матч с "Локомотивом" (2:1), хотя там во многом свою роль сыграли травмы лидеров соперника Баринова и Алексея Миранчука. Да и встреча с "Ротором" выдалась непростой. Во многом победа одержана за счет пенальти, из-за которого сами спартаковцы подняли бы нереальную истерику, если бы за такое нарушение его назначили в их ворота. Но шансы победить "Арсенал" хорошие. Атака у "Спартака" сейчас отличная. И если они не станут недооценивать соперника, то спокойно выиграют", - цитирует Червиченко "Известия".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22