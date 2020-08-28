Червиченко поделился ожиданиями от матча "Спартака" с тульским "Арсеналом"

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Червиченко поделился ожиданиями от матча "Спартака" с тульским "Арсеналом"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, чего ждет от матча 6-го тура РПЛ между московским клубом и тульским "Арсеналом".

Встреча состоится 29 августа в Москве.

"Красно-белые набрали неплохую форму и сейчас уверенно идут по дистанции. Особенно хорошо им удался матч с "Локомотивом" (2:1), хотя там во многом свою роль сыграли травмы лидеров соперника Баринова и Алексея Миранчука. Да и встреча с "Ротором" выдалась непростой. Во многом победа одержана за счет пенальти, из-за которого сами спартаковцы подняли бы нереальную истерику, если бы за такое нарушение его назначили в их ворота. Но шансы победить "Арсенал" хорошие. Атака у "Спартака" сейчас отличная. И если они не станут недооценивать соперника, то спокойно выиграют", - цитирует Червиченко "Известия".

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