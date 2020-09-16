Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России "Родина" - "Спартак"

Теги андрей червиченкородина (москва)спартак москва

Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России "Родина" - "Спартак"

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, чего ждет от матча Кубка России "красно-белых" с "Родиной".

"Если банда из "Родины" разозлится, то может устроить "Спартаку" сюрприз: на опыте взять и обыграть. Если бывшие спартаковцы, ребята из моей эпохи победят - вот это будет хохма. Красной полосой пройдет - мастерство не пропьешь", - сказал Червиченко.

Матч "Родина" - "Спартак" состоится сегодня, 16 сентября, на "Открытие Арена". Начало - в 19:00 (мск).

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