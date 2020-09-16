Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России "Родина" - "Спартак"
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, чего ждет от матча Кубка России "красно-белых" с "Родиной".
"Если банда из "Родины" разозлится, то может устроить "Спартаку" сюрприз: на опыте взять и обыграть. Если бывшие спартаковцы, ребята из моей эпохи победят - вот это будет хохма. Красной полосой пройдет - мастерство не пропьешь", - сказал Червиченко.
Матч "Родина" - "Спартак" состоится сегодня, 16 сентября, на "Открытие Арена". Начало - в 19:00 (мск).
А еще: Экс-президент "Спартака" сравнил Дзюбу и Соболева | http://soccernews.ru
главное
-
Пирло, Мотта и еще ряд экс-игроков Серии А получили тренерские лицензии категории Pro
-
Смолов принял участие в благотворительной фотосессии с котами
-
A Bola: "Локомотив" почти договорился с "Порту" о трансфере 29-летнего игрока
-
Агент Бэйла сообщил, что футболист общался с Моуринью по поводу трансфера в "Тоттенхэм"
-
Малафеев признался, что скучает по работе в "Зените"
Лента новостей
-
Вернер рассказал о собственных амбициях в "Челси"
-
Кокорин, Урунов и Айртон - в старте "Спартака" на матч Кубка России с "Родиной"
-
"Урал" разгромил "Волгу", "Сочи" на выезде переиграл пермскую "Звезду" в Кубке России
-
Бывший главный тренер "Райо" Хамес высказался по поводу ситуации с Месси
-
Суд отказал "Локомотиву" в иске к Геркусу на 144 миллиона рублей
-
"Тамбов" обыграл "Машук-КМВ" в матче группового турнира Кубка России
-
Пирло, Мотта и еще ряд экс-игроков Серии А получили тренерские лицензии категории Pro
-
"Сельта" договорилась о продлении контракта с хавбеком Хосабедом Санчесом
-
Смолов принял участие в благотворительной фотосессии с котами
-
Выяснилось, когда Лунев сможет вернуться к тренировкам в общей группе сборной России
-
A Bola: "Локомотив" почти договорился с "Порту" о трансфере 29-летнего игрока
-
Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России "Родина" - "Спартак"
-
Агент Бэйла сообщил, что футболист общался с Моуринью по поводу трансфера в "Тоттенхэм"
-
"Интер" купил 19-летнего швейцарского форварда
-
Моуринью высказался о возможном переходе в "Тоттенхэм" Бэйла
-
Винисиус: "В моем возрасте только Касильяс и Рауль отыграли за "Реал" больше матчей, чем я"
-
ЦСКА и "Локомотив" разгромили своих соперников в молодежном первенстве
-
Агент: "Алексей и Антон Миранчуки договорились в будущем встретиться в одной команде"
-
"Это слухи". Газизов высказался о возможном переходе Айртона в "Сантос"
-
"Уфа" обыграла "Ленинградец" в матче группового раунда Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22