Червиченко поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Мира 2018 года.
"За последние полгода сборная России заметно прогрессировала. Черчесов неплохо подвёл команду к последним играм. Не было каких-то ярких побед, но в целом, от игры сборной не было изжоги, а временами она даже и нравилась. Судя по тому, какая досталась нам группа, по идее, мы должны увидеть в плей-офф нашу команду. А дальше всё зависит от судьбы, нашей поддержки, ну и в целом, от наших футболистов. Не думаю, что сборная России станет чемпионом мира, но хотелось бы, чтобы команда подольше продержалась на домашнем мундиале" - сказал Червиченко.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0