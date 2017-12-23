Червиченко поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018

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Червиченко поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Мира 2018 года.

"За последние полгода сборная России заметно прогрессировала. Черчесов неплохо подвёл команду к последним играм. Не было каких-то ярких побед, но в целом, от игры сборной не было изжоги, а временами она даже и нравилась. Судя по тому, какая досталась нам группа, по идее, мы должны увидеть в плей-офф нашу команду. А дальше всё зависит от судьбы, нашей поддержки, ну и в целом, от наших футболистов. Не думаю, что сборная России станет чемпионом мира, но хотелось бы, чтобы команда подольше продержалась на домашнем мундиале" - сказал Червиченко.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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