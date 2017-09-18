Червиченко: "Поражение "Спартака" от "Кубани" станет приговором для Карреры"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что "красно-белые" в ближайшее время могут уволить Массимо Карреру с поста главного тренера.

"Меня больше не "Ливерпуль" пугает, а кубковый матч с "Кубанью". И что-то мне подсказывает, что там все может быть не так радужно. Если слухи о сплаве игроками Карреры имеют право на жизнь, то подтверждение этих слухов в этом матче мы и увидим. Проигрыш "Кубани" станет для Карреры приговором.

Но я думаю, для Карреры вояж в Россию во всех смыслах получился отличным. Его брали на одну должность, а он оказался на другой, оказался у пирога и отхватил себе лакомый кусок. Так что, жаловаться ему не на что", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Матч 1/16 финала Кубка России "Кубань" - "Спартак" состоится 20 сентября и начнется в 19:00 мск.

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