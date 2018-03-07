Червиченко: "При Манчини "Зенит" за последние лет пять, наверно, играет хуже всего"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал работу главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.
"На мой взгляд, назначение Манчини было неправильным. Я, конечно, не такой специалист, чтобы критиковать Манчини, но на мой взгляд, уровень его работы в "Зените" намного ниже, чем его пиар. Фигура разрекламированная, но при этом "Зенит" за последние лет пять, наверно, играет хуже всего. При том, что приобретены отличные футболисты.
Я думаю, в начале сезона они еще играли на старом багаже своих прежних команд, поэтому всех обыгрывали. А дальше работа Манчини их стала губить и губить. "Зенит" даже с таким судьей обязан обыгрывать "Амкар", это, конечно, проблема другая, но на сегодняшний день, на мой взгляд, "Зенит" не тянет на то, чтобы быть чемпионом", - приводят слова Червиченко российские СМИ.
После 21 тура "Зенит" делит 3-5 места в Премьер-лиге со "Спартаком" и ЦСКА и на восемь очков отстает от лидирующего "Локомотива".
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|21
|46
|2
|Краснодар
|21
|39
|3
|Спартак Москва
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|38
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|6
|Уфа
|21
|28
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
|8
|Ахмат
|21
|26
|9
|Ростов
|21
|25
|10
|Урал
|21
|25
|11
|Рубин
|21
|24
|12
|Тосно
|21
|23
|13
|Динамо Москва
|21
|23
|14
|Амкар
|21
|22
|15
|Анжи
|21
|20
|16
|СКА Хабаровск
|21
|12