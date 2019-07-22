Червиченко: "Проблема "Спартака" в том, что Москалев и Левников не будут обслуживать матчи с "Туном"

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Червиченко: "Проблема "Спартака" в том, что Москалев и Левников не будут обслуживать матчи с "Туном"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от противостояния "красно-белых" и швейцарского "Туна" в квалификации Лиги Европы.

"По идее, "Спартак" должен проходить, но, действительно, есть тенденция у "Спартака" проигрывать швейцарцам, например, "Санкт-Галлену". Но первая и самая большая проблема в том, что и Москалев, и Левников вряд ли будут обслуживать эти матчи. А вторая - настрой. Надо хорошо настроиться. Швейцарцы почти как немцы, могут пропустить, но неплохо ответить", - сказал Червиченко.

Напомним, что первый матч между "Спартаком" и "Туном" состоится 8 августа в Швейцарии, а ответный - 15 августа в России.

Также стоит отметить, что в первых двух турах РПЛ арбитры Владимир Москалев и Кирилл Левников допускали ключевые ошибки в пользу "народной команды". От действий судей пострадали "Сочи" и "Ростов".

Не пропустите: В РФС дали оценку судейству в матче "Ростов" - "Спартак". | http://soccernews.ru
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