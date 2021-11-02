Червиченко прокомментировал информацию об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможной покупке владельцами "Манчестер Сити" 20 процентов акций "красно-белых".
"Давайте рассуждать. Арабы покупают команды в Англии, в союзном им государстве. Англичане — люди, которые их пересадили с верблюдов на роллс-ройсы, выстроили им экономику. Зачем арабам Россия, и почему именно "Спартак"? Эта команда — лидер российского футбола или у арабов есть совместные проекты, которые буксует без социально нагрузки? Если шейхи хотят что-то проинвестировать в России, то им предоставят такую возможность и без приобретения акций "Спартака", по политической линии. Поэтому, когда начинаешь задавать все больше вопросов, понимаешь, что все это бред.
На мой взгляд, это байка, запущенная не очень умными спартаковскими сотрудниками, которые научились работать с анонимными телеграм-каналами. Видимо, они планируют таким образом погасить резкую обструкцию команды со стороны болельщиков. Решили рассказать им очередную сказку, чтобы они успокоились. Мол, мы шейхов подманиваем, а вы тут все портите своими воплями. Или также, как года три назад, рассказали сказку о раздаче акций. Естественно, никто ничего раздавать не будет, а время подходит. Вот и придумали это", — приводит слова Червиченко "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что представители арабской компании City Football Group находятся в Москве и уже побывали в офисе и на базе "Спартака", а также посетили матч "красно-белых" в чемпионате России с "Ростовом" (1:1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18