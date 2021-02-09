Червиченко прокомментировал иск "Спартака" против "Тамбова"

Теги спартак москватамбов

Червиченко прокомментировал иск "Спартака" против "Тамбова"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко поддержал судебный иск московского клуба против "Тамбова" за неуплаты аренды базы в Тарасовке.

"Не вижу в этом никакой подлости. С точки зрения экономики все правильно и справедливо. Даже по законодательству, если тебе должны, то ты обязан требовать долг. Со стороны корпоративной этики можно по-разному обсудить этот вопрос. Почему "Спартак" должен страдать из-за другого клуба, подрывать свой бюджет? "Тамбов" никто не заставлял ехать в Тарасовку. Поэтому красно-белые правы во всех отношениях", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

Напомним, что "Спартак" требует от тамбовского клуба 2,6 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что тамбовский клуб лишился большинства футболистов из-за финансовых проблем и будет вынужден арендовать игроков из других клуб, чтобы доиграть сезон.

Не пропустите: "Спартак" в январе не отпустил Селихова в греческий топ-клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал"

AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов