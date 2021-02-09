Червиченко прокомментировал иск "Спартака" против "Тамбова"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко поддержал судебный иск московского клуба против "Тамбова" за неуплаты аренды базы в Тарасовке.

"Не вижу в этом никакой подлости. С точки зрения экономики все правильно и справедливо. Даже по законодательству, если тебе должны, то ты обязан требовать долг. Со стороны корпоративной этики можно по-разному обсудить этот вопрос. Почему "Спартак" должен страдать из-за другого клуба, подрывать свой бюджет? "Тамбов" никто не заставлял ехать в Тарасовку. Поэтому красно-белые правы во всех отношениях", — приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

Напомним, что "Спартак" требует от тамбовского клуба 2,6 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что тамбовский клуб лишился большинства футболистов из-за финансовых проблем и будет вынужден арендовать игроков из других клуб, чтобы доиграть сезон.

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