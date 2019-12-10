Червиченко прокомментировал новость о завершении карьеры Сычевым

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу новости о том, что 36-летний российский форвард Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

"Удивлен этой новостью. Мне казалось, его карьера еще лет пять назад закончилась.

Может быть, травма стала причиной угасания Сычева, а может быть, больше начал уделять внимание гламурной жизни, нежели спорту. Чтобы быть большим, серьезным футболистом, надо прямо фанатично этому отдаваться, а когда начинаешь делить футбол с хобби, то спорт отходит на второй план, и все кондиции теряются", - сказал Червиченко.

Напомним, Сычев выступал за сборную России, "Спартак", "Локомотив", "Марсель" и ряд других клубов.

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