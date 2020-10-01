Червиченко прокомментировал переход Глушакова в "Химки"

Экс-президент "Химок" и "Спартака" Андрей Червиченко высказался о переходе хавбека Дениса Глушакова в подмосковную команду.

Сегодня 33-летний футболист подписал контракт с подмосковным клубом до конца текущего сезона.

"Глушаков - опытный парень, чемпион страны. С возрастом иногда уходят лишние качества, поэтому он сможет улучшить качество игры "Химок" и укрепить командный дух.

У клуба одна задача в этом сезоне - остаться в РПЛ. Черевченко возглавил уже не те "Химки", которые два месяца назад покинул Юран. Клуб потерял 10 туров, и теперь это уже не та боевая команда, которую с трудом обыграл "Зенит" в финале Кубка России.

Лишнего веса у Глушакова нет, поэтому не думаю, что он потерял форму. После перерыва на матчи сборных "Химки" играют с "Локомотивом" и "Спартаком". В этих матчах Глушаков будет рвать жилы", - цитирует Червиченко Sport24.

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