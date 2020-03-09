Червиченко прокомментировал поражение "Спартака" от "Краснодара"



Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал причину поражения московского клуба от "Краснодара" (0:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

В футбольных кругах поговаривают, что Лапочкин вообще спартаковский судья. И мне кажется, немного это "Спартак" сегодня подвело. Они все ждали от Лапочкина решения в свою пользу, какого-то пенальти, высосанного из пальца, но сегодня он ни в одну, ни в другую сторону ничего такого натянутого не дал. Желание получить пенальти из ничего отвлекало игроков "Спартака" от задачи забить гол", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

"Спартак" остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут 14 марта на выезде с "Оренбургом".

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