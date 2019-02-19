Червиченко прокомментировал трансферную политику "Спартака"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мыслями о трансферной политике московского клуба.

"Новый тренерский штаб "Спартака" во главе с Олегом Кононовым решил первое время не напрягать руководство клуба с покупками. Но не потому что они такие экономные, просто ударят по всем фронтам чуть позже. Думаю, нынешней зимой команда ограничится тем, что есть. Во-первых, игроков хватает, а во-вторых, требования финансового фэйр-плей сейчас не позволяют крупных трат. А уже летом команда закупится как следует. Скорее всего, "Спартак" не станет чемпионом в нынешнем сезоне, и это будет отличной мотивацией, чтобы владелец потратился на усиление" - сказал Червиченко.

Напомним, что этой зимой "Спартак" усилился четырьмя футболистами - бразильцем Аиртоном (7 млн евро), а также россиянами Аязом Гулиевым (1 млн евро), Наилем Умяровым (0,3 млн евро) и Максимом Глушенковым (0,3 млн евро).

По итогам 17 туров "красно-белые" занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 пунктов.

Не пропустите: Защитник "Спартака" рассказал, когда в последний раз употреблял алкоголь. | http://soccernews.ru