Червиченко прокомментировал увольнение Газизова из "Спартака"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора московского клуба.

"Шамиль просто красавец! Получить такие деньги, отработав 153 дня, – это большой профессионализм. Если встанет вопрос о директорстве, любой нормальный клуб должен приглашать его. Как менеджеру, ему можно просто поаплодировать.

Эта отставка абсурдная, Газизов не оставил никакого негативного шлейфа. Думаю, у нормальных людей все симпатии на стороне Шамиля", - приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что компенсация Газизова при разрыве контракта по инициативе "Спартака" составит три миллиона евро.

Напомним, что Газизов пришел в "Спартак" в конце прошлого сезона, сменив на посту генерального директора уволенного Томаса Цорна.

После 17 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав одинаковое количество очков с лидирующим "Зенитом".

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