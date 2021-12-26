Червиченко прокомментировал возможный трансфер Дзюбы в "Рубин"

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном трансфере российского форварда "Зенита" Артема Дзюбы в казанский "Рубин".

"Странная информация. Дзюба пригодится "Рубину", да. Только я не представляю, чтобы он со своими амбициями действительно ушел из команды-чемпиона, которая выступает в Европе. Конечно, "Рубин" — хорошая команда с неплохим тренером, но с "Зенитом" явно не сравнится.

В последнее время Дзюба в основном выходит на замену в "Зените". Неизвестно, какие игры идут внутри клуба. Допускаю, что на его место видят молодого фактурного игрока и хотят приобрести. Сейчас возможно все. Однако Артем в состоянии поиграть за "Зенит" еще как минимум один сезон.

Если Дзюба перейдет в "Рубин", это будет последний серьезный клуб в его жизни и начнется закат карьеры. Можно будет ставить крест, потому что возраст уже не тот. Даже если "Рубин" готов выполнить те условия, которые не выполняет "Зенит", такой переход — плохая идея", — сказал Червиченко для Sport24.

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