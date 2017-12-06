Червиченко: "Промесу нужно уходить из "Спартака"



Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что полузащитнику "красно-белых" Квинси Промесу нужно сменить клуб.

"То, что Промес должен уйти, я говорил еще летом. В атаке "Спартака" сейчас многое зависит от Промеса. И в такой ситуации существует опасность: если человека передержать, он начинает остывать, теряет энтузиазм, начинает играть спустя рукава. С Карвальо была такая ситуация, когда его не отпустили в какой-то хороший европейский клуб.

А Промес ментально – не наш человек. Для него Россия, конечно, не ссылка, но все же не столь комфортная среда обитания. И если есть по нему варианты, надо отпускать. Иначе толку не будет", – приводят слова Червиченко российские СМИ.

В этом сезоне 25-летний Промес провел 16 матчей в чемпионате России, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

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